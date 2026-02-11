Kabineyle ilgili flaş gelişme! Adalet ve İçişleri Bakanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde revizyona gidilerek İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yeni bakanlar atandı.

İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine Yılmaz Tunç yerine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Atama Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen; Yılmaz TUNÇ'tan boşalan Adalet Bakanlığına Akın GÜRLEK, Ali YERLİKAYA'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Mustafa ÇİFTÇİ, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü ve 106'ncı maddeleri gereğince atanmıştır."

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek 1982'de Nevşehir'de dünyaya geldi. Aslen Nevşehirlidir.

Çocukluk dönemini Nevşehir'de geçiren Akın Gürlek, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Üniversiteden sonra aktif olarak çalışmaya başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Bu esnada görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı.

Nisan 2021'de terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Akın Gürlek 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2 yıl süren bu görevi 7 Ekim 2024'te son buldu.

İSTANBUL BAŞSAVCISI OLDU

8 Ekim 2024'te ise İstanbul Başsavcısı olarak atandı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendi. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’da dünyaya geldi. 9 Ağustos 2023'ten beri Erzurum Valiliği görevini yürütmektedir.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Çiftçi, lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2018 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.

1983 yılında hafızlık eğitimi alan Mustafa Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Hafız Kal Yarışması'nın Türkiye finalinde 15 cüz kategorisinde birinci oldu.

Hafızlık sürecini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

“Ben, 1983 yılında Konya'da Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Havzan Nuraniye var. Merhum İsmail Ketenci Hocamızla hafızlığımı tamamladım. O günden bugüne kadar da yaklaşık 41 yıl geçti. Kur'an-ı Kerim ile irtibatımı hiç koparmadım yani her gün mutlaka bir saat ayırdım ve bir saat çalıştım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bu yarışmanın çok faydalı, anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu sene zaten bu yarışma ilkti, inşallah bundan sonra da devamı gelir.”

KARİYERİ

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 6 Kasım 2018 - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

Mustafa Çiftçi, evli olup 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.