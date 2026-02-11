Tam bir şifa deposuna dönüşüyor... Soğan suyu içerseniz bakın neler oluyor...

Kürü hazırlamadan önce soğanlar, sirkeli su ile yıkanmalıdır. Bir tencerenin içerisine iki su bardağı klorsuz su konulur ve kaynatılır. Su kaynadıktan sonra orta büyüklükte bir soğan, bıçak yardımı ile dörde bölünüp içine atılır. Beş dakika kaynadıktan sonra süzülür ve ılımaya başladığında tüketilir. Hazırladığınız soğan suyunu suyu taze olarak tüketmeniz önemlidir. Hem çiğ hem pişirilerek tüketilen soğanın birçok çeşidi vardır. Kırmızı, sarı, arpacık, kuru, beyaz, mor ve yeşil soğan en çok bilinenleridir. Mor ya da beyaz soğan ise soğan suyu kullanımında tercih edilmemeli, soğan suyu kürü için kahverengi soğan kullanılmalıdır.