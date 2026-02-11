  • İSTANBUL
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Tam bir şifa deposuna dönüşüyor... Soğan suyu içerseniz bakın neler oluyor...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Tam bir şifa deposuna dönüşüyor... Soğan suyu içerseniz bakın neler oluyor...

Soğan suyunun faydalarını saymakla bitmiyor.

Soğan suyu, doğal olarak antibiyotik, antioksidan, antibakteriyel hem de antiseptiktir. Ayrıca, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra, fosfor, iyot, kükürt, kalsiyum, magnezyum ve potasyum mineralleri yönünden de zengindir. Soğan suyu vücuttaki iltihabı azaltmaya ve önlemeye yardım eder, kan şekeri ve kan basıncını dengeler, kalp sağlığını ve sindirim sağlığını korur.

Vücuttaki toksinlerden atılımını kolaylaştırdığı gibi cilt sağlığını da destekler.

İçerdiği antioksidan ve antibakteriyel özellikler sayesinde soğan suyu vücudun hücresel hasara karşı savunmasını güçlendirir.

Doğal bir antibiyotik olan soğan suyu, vücuttaki kronik inflamatuar riskini azaltarak enfeksiyonlara karşı savunma mekanizması oluşturur.

Faydalı bir kür olan soğan suyu, kan şekerini düzenleyici ve kan basıncını düşürücü etkisiyle öne çıkar. Bu özellikle kişiyi kalp hastalıkları riskine karşı korur.

Kolesterol ve kan basıncını düşürmesiyle dikkat çeken soğan suyu, buna bağlı olarak kalp sağlığının korunmasında rol oynayarak kardiyovasküler hastalıklarının riskini düşürür.

Doğal antibiyotik olan, antioksidan ve antibakteriyel içeriğiyle zengin bir kür olan soğan suyu, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Güçlü bir antioksidan olan soğan, su formunda tüketildiğinde kanser türlerine karşı koruma kalkanı oluşturabilir.

Antiseptik bir yapısı bulunan soğan ve soğan suyu, cildi temizleyerek sivilce ve akne oluşumunu en aza indirmek gibi bir rol üstlenilir.

Doğal bir antibiyotik kabul edilen soğan suyu, hem gribe yakalanma riskini azaltmakla birlikte hem de gribin hızlı bir şekilde iyileşmesine katkı sağlayabilir.

Kürü hazırlamadan önce soğanlar, sirkeli su ile yıkanmalıdır. Bir tencerenin içerisine iki su bardağı klorsuz su konulur ve kaynatılır. Su kaynadıktan sonra orta büyüklükte bir soğan, bıçak yardımı ile dörde bölünüp içine atılır. Beş dakika kaynadıktan sonra süzülür ve ılımaya başladığında tüketilir. Hazırladığınız soğan suyunu suyu taze olarak tüketmeniz önemlidir. Hem çiğ hem pişirilerek tüketilen soğanın birçok çeşidi vardır. Kırmızı, sarı, arpacık, kuru, beyaz, mor ve yeşil soğan en çok bilinenleridir. Mor ya da beyaz soğan ise soğan suyu kullanımında tercih edilmemeli, soğan suyu kürü için kahverengi soğan kullanılmalıdır.

