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Şarbon paniği! Bir şehir alarma geçti

Zonguldak'ta rahatsızlanan 47 yaşındaki A.Y, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alındı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 21:58
Şarbon paniği! Bir şehir alarma geçti

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da kurban kesen A.Y'nin (47), eline kemik kıymığı battı. Zonguldak'a dönen A.Y, bir süre sonra rahatsızlanarak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

KURBAN ETİNDEN DE NUMUNE ALINDI

A.Y, "şarbon" şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından kendisinden ve kurban etinden alınan numuneler Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderildi.

A.Y'nin tedavisi devam ederken, gönderilen numunelerinin sonuçlarının beklendiği öğrenildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, konuya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

NUMUNELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de söz konusu kişiden alınan numunelerin Ankara'ya gönderildiğini ve hastanın tedavisinin devam ettiğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 21:58
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Zonguldak
  4. istanbul
  5. kurban
  6. Şarbon
  7. Bülent Ecevit Üniversitesi

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