Şarapçılar uyardı! Et ve Süt Kurumu doğrusunu yaptı
Et ve Süt Kurumu, şarapçı ODA TV'cilerin uyarısı üzerine sitesinde levrek balığının tanıtımında bulunan 'Şaraplı' ifadeleri kaldırarak doğru olanı yaptı.30 Kasım 2018 Cuma 16:11
Et ve Süt Kurumu internet sitesinde levrek balığının tanıtımında 'Şaraplı' tanıtıma yer verdi.
ESK, internet sitesinde yaptığı tanıtımda levrek balığının tanıtımında ''Yıl boyunca yenen levreğin çok lezzetli eti vardır. En güzel mevsimi kış ayları ve ilkbaharın başıdır. Her türlü yemeği yapılan levreğin buğlaması, fırında kağıt kebabı ve mayonezlisi nefis olur. Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider” ifadelerine yer verdi. ODA TV ise bu durumu internet sitesi üzerinden haberleştirdi.
Şarapçılar uyarınca ESK doğrusunu yaptı
Şarapçı ODA TV'cilerin uyarısını dikkate alan ESK levrek balığının internet sitesinde bulunan tanıtımından ''Levrek özellikle şaraplı ve mayonezli balık yemeklerine çok güzel gider” ifadelerini kaldırarak doğru olanı yaptı.
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