Şara'nın mütevazılığı, SDG'nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor!
Gündem

Şara'nın mütevazılığı, SDG'nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri. Kim barış, kim kan istiyor!" başlıklı yazısı...

Haberi, SDG karşıtı birisinden alıntılasam, “Haber tarafsız değil ki, senin o haber üzerine yorumların da adil olsun” diyebilirdiniz..

Haberi; PKK’nın Türkiye’de terör eylemlerine imza atabildiği dönemlerde, bu örgüte yakınlığı ile bilinen, şimdilerde ise SDG’li teröristlere medyada borazanlık eden Namık Durukan’dan aldım.. 

Namık Durukan bildiriyor:

“Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep’te Kürtlerin yaşadığı üç mahalleye yönelik Suriye ordu güçleri tarafından başlatılan operasyon ve saldırılar sonrası bugün ilan edilen ateşkesin süresi uzatılırken, mahalleleri terketmek isteyenler için insani koridor açıldı.”

Metine ustaca yerleştirilmiş “saldırı” nitelemesini hariç tutarsak.. 

 

“Olanların özeti” diyebiliriz. 

Ama hemen değerlendirmemizi yapalım..

Affedersiniz beyler..

DEM’li vekillerin birisi susuyor, diğeri konuşmaya başlıyor.

 

Dedikleri “Katliam.” 

Söyledikleri “Vahşet”

İddia ettikleri “Toplu öldürmeler.” 

DEM’liler bırakıyor, DEVA Partili M. Emin Ekmen başlıyor:

“Halep’in kuzeyinden, özellikle Şeyh Maksut ve Eşrefiye’den gelen haberler endişe verici.”

Endişe verici ha..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

