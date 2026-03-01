  • İSTANBUL
Hamaney suikastı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü Bebek katili Netanyahu ve Trump'a tek kelime yok! Koşun Koşun Özgür Demirtaş demokrasi dersi veriyor Uluslararası hukuk bir kez daha paspas oldu! AB'den Hamaney'in vurulmasına övgüler Dışişleri'nden gurbetçilere hayati çağrı! Türk vatandaşları için 7/24 kırmızı alarm verildi İran savaşı AB'ye taşıdı: Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine füzeli saldırı İran dediğini yaptı! Petrol tankeri vuruldu! İran'da mahşeri kalabalık: Hamaney'in ardından yüz binler intikam için yürüyor! Gözyaşı ve öfke sokağa taştı İran istihbaratının içler acısı halini Ahmedinejad'dan dinleyin Hamaney suikastına Rusya'nın tepkisi gecikmedi: Putin'den katil ABD-İsrail'in hain saldırılarına sert açıklama ABD-İsrail Tahran'daki Kızılay binası ile hastaneleri vurmaya başladı
Gündem Türkiye’nin diplomasi trafiği devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü
Gündem

Türkiye’nin diplomasi trafiği devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin diplomasi trafiği devam ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesinde saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti."

1
Yorumlar

Yorumlar

bunların kendilerine faydaları yok

bizemi faydaları olacak bunları osmanlı sömürseydi böyle olmazdı
