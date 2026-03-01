Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
33' Veysel'in hatasında Kerem araya girdi orta sahadan aldığı topla ilerleyen Kerem karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kalecinin üstüne gitti.
28' Oyuncu Değişikliği: Lautaro Giannetti - Bünyamin Balcı
28' Antalyaspor'da Giannetti sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek.
20' Oyuncu Değişikliği: Nélson Semedo - Mert Müldür
19' Semedo sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyecek.
16' Sağ çaprazdan Kerem savunmanın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi Sidiki'den önce savunma ayak koydu.
9' Semedo'nun ara pasında kaleci kalesinden çıktı ve Kerem'den önce topa müdahale etti. Ardından kaleci Cuesta'nın pasında Semedo araya girdi ve topu Kerem'e kazandırdı. Kerem'in ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşu yan ağlarda kaldı.
5' Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'ya pres yaptı. Kaleci son anda topu ayağından çıkardı ve taça attı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Ballet, Storm, Doğukan, Van de Streek.
Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.