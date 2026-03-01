  • İSTANBUL
Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Spor

Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.

CANLI ANLATIM İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...

Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe

33' Veysel'in hatasında Kerem araya girdi orta sahadan aldığı topla ilerleyen Kerem karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top kalecinin üstüne gitti.

28' Oyuncu Değişikliği: Lautaro Giannetti - Bünyamin Balcı

28' Antalyaspor'da Giannetti sakatlandı ve oyuna devam edemeyecek.

20' Oyuncu Değişikliği: Nélson Semedo - Mert Müldür

19' Semedo sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyecek.

16' Sağ çaprazdan Kerem savunmanın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi Sidiki'den önce savunma ayak koydu.

9' Semedo'nun ara pasında kaleci kalesinden çıktı ve Kerem'den önce topa müdahale etti. Ardından kaleci Cuesta'nın pasında Semedo araya girdi ve topu Kerem'e kazandırdı. Kerem'in ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşu yan ağlarda kaldı.

5' Kerem Aktürkoğlu, kaleci Cuesta'ya pres yaptı. Kaleci son anda topu ayağından çıkardı ve taça attı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Cuesta, Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal, Ceesay, Soner, Ballet, Storm, Doğukan, Van de Streek.

Fenerbahçe: Ederson, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Cherif.

