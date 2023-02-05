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Yerel Şarampole uçan araba için seferber oldular
Yerel

Şarampole uçan araba için seferber oldular

Bursa’da şarampole uçan otomobilin yardımına otopark görevlileri yetişti.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 09:59:00 -
Şarampole uçan araba için seferber oldular

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Sürücünün yara amadan kurtulduğu kazada imdadına servis ile Uludağ’a çıkan otopark görevlileri yetişti. Otopark görevlilerinin yardımıyla otomobil, uçtuğu şarampolden çıkartıldı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar Uludağ'a çıkarken ve inerken güçlük çekerken, yolda kalan otobüsü bir vatandaşın tek başına iterek kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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