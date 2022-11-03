Sapkınların merkezi Tarlabaşı kapatılsın

Sebahattin Ayhan İstanbul

İstanbul Taksim'de Müslüman Türk, Roman ve Suriyeli çocuklarla gençlere sapkın LGBT eğitimleri veren, yayınlarında cinselliği ön plana çıkaran, kütüphanesinde eşcinsel içerikli kitaplar barındıran, düzenlediği faaliyetlerle körpe yavrulara ahlaksızlığı aşılayan sapkınların merkezi konumundaki Tarlabaşı Toplum Merkezi'ne yönelik açılan kapatma davasının üçüncü duruşması dün Çağlayan Adliyesinde bulunan İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katılırken sapkınların avukatları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun davaya müdahil olmasına itiraz etti. Mahkeme itirazı reddederken, yasa dışı gelir aktarılan sapkınların merkezinin hesaplarında bilirkişi incelemesinin sürmesi sebebiyle duruşmayı, 21 Şubat 2023 tarihine erteledi. Duruşma sonrası milli ve manevi değerleri önceleyen STK’lar adliye önünde açıklama yaptı. 150 STK adına ortak açıklama yapan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, gençleri sapkınlığa özendiren ve terör sempatizanlığı aşılanan Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin kapılmasına yönelik taleplerini yineledi.

Gençlerimiz açık açık zehirleniyor, biz izliyoruz!

Mican şunları söyledi: “Bu sapkın merkezin 21 Şubatta kapatılacağına inanıyoruz. Küresel emperyalistlerin Tarlabaşı Toplum Merkezi gibi birçok merkezleri var. Burada gençlere ahlaksızlık ve PKK sempatizanlığı zerk ediliyor. Tarlabaşı Toplum Merkezi özellikle Kaos GL ile birlikte çalışıyor. Kaos GL denilen dernek herkes tarafından biliniyor ki LGBT propagandası yapmak için kuruldu. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden birinde öyle bir yere koymuşlar ki tamamen bütün örgütün yuvalandığı ve dışarıdan kimsenin göremediği bir yer. Burada gençlere PKK sempatizanlığı aşılanıyor, LGBT propagandası yapılıyor, eşcinsellik özendiriliyor. Ve bunu açık açık yapıyorlar, sosyal medyada paylaşıyorlar ve biz Müslümanlar olarak bunu izliyoruz.”

Ne gerekiyorsa yapacağız

Yaptığı haberlerle davanın açılmasını sağlayan gazeteci Özlem Doğan ise “Yurt dışından fonlanan bu insanlık düşmanlarına, Müslüman Türk toplumuna zarar vermek isteyen, gözlerini çocuklara dikmiş bu istismarcı sapkınlara müsaade etmeyeceğiz, ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aile yapısının korunmasının en mühim konular olduğunu söyledi. Yerli ve milli STK’lar, basın mensupları olarak biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.