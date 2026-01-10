Sapkınlar da Ekrem’in yanında

Buğra Kardan İstanbul

Hırsızlık, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na LGBT yardakçıları kol kanat gerdi. Göreve gelir gelmez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü’nün devreye alınması önerisini ortaya atan, Feshane’yi ve belediyeye ait reklâm panolarını sapkınlara açan, Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan dükkânları homolara kiralayan İmamoğlu’na diyet ödeyen bu yardakçılardan biri daha ifşa oldu. Cinsiyetsiz toplum hedefleyen Yanındayız Derneği’nin İmamoğlu’nun koruma kollamaktan geri durmadığı öğrenildi. Homolara yardım eden AçıkAçık Platformu’yla temasta bulunan; Menengage Allianz ve CAF America gibi Batılı yapılanmalara üye olan derneğin başkanı Selen Okay Akçalı’nın da İstanbul’u talan eden İmamoğlu’yla pek çok fotoğrafı çıktı.

AİLE DÜŞMANLARI

Aile dramlarına yol açan İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla öfkelenen, yuvaları yıkan 6284 sayılı kanuna ise siper olan Akçalı’nın homoların hamisi Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nde de önemli konumu bulunduğu saptandı. CHP’li İmamoğlu gibi Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’e de büyük muhabbet duyan Akçalı’nın ardında bulunan şer odakları soru işareti oldu. Aile dostu platformlar, toplumun ruh kökünü tehdit eden LGBT lobisinin İmamoğlu’nun safında yer aldığını belirttiler. Bunun temelinde İmamoğlu’nun İBB’nin başında iken cinsiyetsiz toplumu teşvik etmesinin ve sapkınlığı meşrulaştırmasının yattığını kaydettiler. “Homolara Feshane’de sergi açtıran, Süleymaniye Külliyesi’nin dükkânlarını kiralayan, reklâm panolarını ayıran İmamoğlu’nun desteklenmesi doğal” dedi.

BU YOL MİLLETİN YOLU DEĞİL

Akit’e konuşan Aile Mağdur Hakları Platformu Başkanı İlhan Ergincan, şunları dile getirdi: “Siyasette hiçbir destek tesadüf, hiçbir alkış sebepsiz değildir. Ekrem İmamoğlu’nun LGBT yanlısı ajandasıyla bilinen Yanındayız Derneği tarafından ‘sahiplenilmesi’, bir tespitin ötesinde uzun süredir gizlenen bir ortaklığın tescilidir. Hatırlanacağı üzere Feshane’de ‘sanat’ adı altında sergilenen o malum görseller, bu milletin inancına ve aile yapısına açık bir meydan okumaydı. İstanbul’un kalbinde, İstanbullunun parasıyla sahnelenen o provokasyonun amacı bugün daha net anlaşılıyor. O gün atılan tohumlar, bugün marjinal derneklerin desteğiyle çiçek açıyor. Mesele sadece bir sergi de değil. İBB Meclisi’ne ısrarla getirilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü’ teklifi, biyolojik gerçekleri ve toplumsal değerleri hedef alan bir ‘Truva Atı’ projesiydi. Ekrem’in ‘eşitlik’ ambalajıyla sunduğu bu yapı, aileyi sarsan küresel lobilerin yerel ayağını kurumsallaştırma çabasıdır.

Yanındayız Derneği

“Şimdi ise Yanındayız Derneği çıkmış, İmamoğlu’na destek veriyor. Bunu derneğin dijital platformunda İmamoğlu’nun fotoğraflarına yer verilmesinden anlıyoruz. Şaşırmıyoruz. Zira tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur. ‘Bir belediye başkanı, toplumun ana omurgasını hedef alan yapılarla neden bu kadar içli dışlı olmuştur’ diye sormadan da edemiyoruz. Bu ‘anlamlı’ destek, İmamoğlu’nun kimin ajandasına hizmet ettiğinin vesikasıdır. Feshane’den İBB Meclisi’ne getirilen birim önerisine uzanan bu yol, milletin yolu değildir. Biz bu ‘modernleşme’ maskeli operasyonları daha önce de gördük. Milletin feraseti, kendi değerlerini yıkmaya yeminli bu ‘renkli’ ittifaka elbet gereken cevabı verecektir. İmamoğlu; siz yıllardır kimin yanındasınız? Milletin mi, yoksa o derneklerin mi?”