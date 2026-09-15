Sapıkların sinsi kılıfı kültür sanat!

Sebahattin Ayan İstanbul

On yıllık ‘Aile Yılı’ vizyonu kapsamında gerçekleştirilen ‘Ailem Güvende’ operasyonu, gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 15 ilde düzenlenen operasyonda, 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirilirken, İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği ise aralarında Kaos GL, CETAD, Muamma LGBTİ+, SPoD gibi sapkınlığı yayan eşcinsel dernekler ile bazı sapkın fenomenlere ait toplamda 73 sosyal medya hesabına ve internet sitesine erişim engeli getirildi. Allah’ın lanetlediği sapkınlara operasyonlar derinleşirken bir eşcinsel sapkınlık projesi olan LGBT, dizi ve filmlerle, YP/CHP/DEM benzeri siyasi kampanyalarla ve uluslararası medya kuruluşları üzerinden normalleştiriliyor. Bu sapkınlığın dünya genelinde yayılmasında ise dizi, film ve siyasi kampanyalarla masumlaştırılması ve normalleştirilmesi önemli rol oynuyor.

DİZİ, FİLM VE DİJİTAL MECRALAR

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile hayatımızın hemen her alanında meşrulaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığı televizyon ekranlarında da desteklenerek milyonlarca izleyicinin gözü önüne seriliyor. Çizgi diziler ile çocukların zihin yapısında, dizi ve filmlerle de gençlerimizin dimağlarını zehirleyen bu kavramlar meşrulaştırılarak sapkınlık özendiriliyor. Ülkemizde başta ABD merkezli Netflix ve Disney Channel eşcinsel sapkınlık projesinin merkezi olurken yerli sinema, film ve dizi sahnelerinde de LGBT’li sapkınları, yeri geldiğinde mağdur yeri geldiğinde ise yardımsever ve masum karakterler olarak karşımıza çıkardılar.

İŞTE O BAZI SAPKIN YAPIMLAR

Diğer yandan, ABD menşeili Netflix adlı platformda başta çizgi dizi olmak üzere birçok yapımda LGBT sapkınlığının propagandası yapılıyor. Başta Queer Eye, Sex Education ve Aşk 101 olmak üzere Ejderhalar Prensi, 3 Altında: Arcadia Hikâyeleri”, Sense8, Pose, Hollywood, The Half of It, Elisa ve Marcela, Circus of Books ve Disclosure, Cursed, Indian Matchmaking, Dark Desire, Down to Earth, JU-ON Origins, Black Mirror, Reality Z, Curon, Everything Sucks, Old Guard, Orange Is the New Black ve daha nice Netflix yapımında eşcinsellik empoze ediliyor.

AİLE GÜVENLİĞİ SINIR GÜVENLİĞİDİR

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Demokratlar Platformu Genel Sekreteri Av. Yurdal Kılıçer, şunları söyledi: “Bizim için aile güvenliği, sınır güvenliğimiz kadar hayati bir beka konusudur. Cinsiyetsizleştirme dayatmalarıyla çocuk ve gençlerimiz köksüzleştirilmek, kimliksizleştirilmek ve küresel kültür endüstrisinin kölesi yapılmak isteniyor. Kültürel alandaki bu yozlaşma yalnızca dernek faaliyetleriyle sınırlı değildir; dizi, film, sinema ve dijital yayın platformları üzerinden evlerimize kadar sızan sistematik bir propaganda ile karşı karşıyayız. Devletin bunlara karşı başlattığı kararlı adımlar, milli bir zorunluluktur. Şeffaf olmayan para trafiklerine, kamu düzenini ve genel ahlakı hedef alan faaliyetlere göz yummak, bu ülkenin geleceğine ihanet etmektir.”

SANAT ALANINI DA KAPSAMALI

USMED Genel Başkanı Said Ercan da, şunları dile getirdi: “Ailem Güvende çalışmaları kültür ve sanat alanını da kapsaması gerekir. LGBT temaları uluslararası kültür endüstrisi aracılığıyla yaygınlaştırılıyor. LGBT lobisi dünyada kültürel alanı hiçbir şekilde boş bırakmıyor. K-pop, Netflix gibi dijital platformlar, Hollywood ve küresel çaplı filmler, festivaller üzerinden LGBT temalarının öne çıkarıldığını görüyoruz. Türkiye’de üniversite kulüplerinin yaptığı organizasyonlarda sponsor olmak suretiyle konuşmacı gönderip gençlere sızmaya çalışıyorlar. Bunların da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

LGBT; PKK, FETÖ’DEN TEHLİKELİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Akın ise, şunları kaydetti: “LGBT sapkınlığını basite almak en büyük hata. Öncelikle meselenin arka planını görmemiz lazım. Bu iş, PKK veya FETÖ gibi sıradan bir mesele değil. Onların hedefleri Orta Doğu, Türkiye ve belirli bölgelerle sınırlıydı. Buradaki mesele ise tüm dünyayı ilgilendiren küresel bir yapıdan söz ediyor olmamız. Bu yapılanmanın müzik sektöründen sinemaya, dizilerden filmlere kadar çok geniş bir alanda faaliyet yürüttüğünü görüyoruz. LGBT meselesinin gerçek sonuçları ve bu sürecin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri kamuoyuna yeterince gösterilmiyor. Sağlık sorunları, psikolojik boyutlar ve yaşanan trajediler yeterince anlatılmıyor. Yalnızca neşeli ve sempatik tarafı gösteriliyor.”