Tamamen yerli ve milli imkanlarla uzayda tarihi şahlanış! Türkiye’nin dev Ay projesinde geri sayım başladı!
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Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı bitirip prangaları teker teker kıran Türkiye, şimdi de gözünü derin uzaya dikti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli gururumuz olan Ay Uzay Aracı Projesi’ne dair heyecanlandıran gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Savunma sanayiinde prangalar teker teker kırılırken, şimdi de gözler uzaya çevrildi.
Bu kapsamda, Ay başta olmak üzere çok sayıda adım atıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay Uzay Aracı Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
"UZAY ARACIMIZI YÜZDE 80 YERLİLİK ORANIYLA GELİŞTİRDİK"
Mehmet Fatih Kacır açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Ay yüzeyine yerleştirmek istiyoruz. Sistemimizi ay yüzeyine yerleştireceğiz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirdik.
"2027'NİN İLK AYLARINDA UZAYA GÖNDERMEYİ PLANLIYORUZ"
Ay uzay aracımızı TUSAŞ'a yolcu ediyoruz. Buradaki testlerle dayanıklılığını kontrol edeceğiz. Testlerin tamamlanmasından sonra Kennedy Uzay İstasyonuna göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planlıyoruz.
2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.
"100 KM İRTİFADA GÖREV YAPACAK"
Uzay aracımız kuzey-güney yörüngesinde 100 km irtifada görev yapacak. Ay uzay aracımızın yörünge görevi sonrasında, kontrollü şekilde Ay yüzeyine indireceğiz.
"AY UZAY GÖREVİ YAPAN 9. ÜLKE OLMAYI PLANLIYORUZ"
200'den fazla mühendis projede emek verdi Ay uzay görevi yapan 9. ülke olmayı planlıyoruz.
Tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum.
"TÖRENLE ARTEMİS MUTABAKATI'NA KATILDIK"
NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle Artemis Mutabakatı'na katıldık. Savunma sanayiinde benzer bir ekosistemi uzay çalışmalarında da kurmak istiyoruz."
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