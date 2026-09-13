CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kocaelispor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor
13' GOL! Deniz Gül topu ağlara gönderdi. Torreira'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa Leao vurdu top bu kez üst direkten döndü. Direkten dönen topa hamle yapan Deniz Gül'ün vuruşunda top ağlara gitti.
11' Maçın ilk dakikalarında Galatasaray, topa daha fazla sahip olan taraf. Kocaelispor ise kaptığı toplarla savunmasından hızlı çıkmaya çalışıyor.
4' Sara'nın duran topu kaleye yöneldi ancak kaleci arka direkte topu çelmeyi başardı.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Gonçalo, Aye.