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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kocaelispor
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kocaelispor

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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kocaelispor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 1 - 0 Kocaelispor

13' GOL! Deniz Gül topu ağlara gönderdi. Torreira'nın vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa Leao vurdu top bu kez üst direkten döndü. Direkten dönen topa hamle yapan Deniz Gül'ün vuruşunda top ağlara gitti.

11' Maçın ilk dakikalarında Galatasaray, topa daha fazla sahip olan taraf. Kocaelispor ise kaptığı toplarla savunmasından hızlı çıkmaya çalışıyor.

4' Sara'nın duran topu kaleye yöneldi ancak kaleci arka direkte topu çelmeyi başardı.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Leao, Deniz.

Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Gonçalo, Aye.

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