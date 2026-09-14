11 aylık Büşra bebeğin annesi korkunç cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

10 Eylül’den bu yana kayıp olan masum Büşra bebek için yürütülen soruşturmada anne Elif Balıkçı’nın kurguladığı senaryolar tek tek patladı. Güvenlik güçlerini ve kamuoyunu günlerce saptırmaya çalışan cani anne, savcılıktaki son sorgusunda pes etti. 1 milyon liralık banka borcu kılıfıyla "kızımı sattık" yalanını uyduran anne, bizzat kocasının 11 aylık Büşra’yı katlettiğini ve çadır alanının 1-2 kilometre yukarısındaki araziye fırlatıp attığını itiraf etti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra bebeğin annesi Elif Balıkçı'nın ifadesi bir kez daha değişti. Daha önce eşinin bebeği 1 milyon liralık borç nedeniyle sattığını iddia eden anne, son ifadesinde kocasının Büşra'yı öldürerek çadır alanının 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bıraktığını öne sürdü. Güvenlik güçlerinin bölgede yer gösterme işlemi yapacağı belirtildi.

Daha önce bebeğin babası tarafından para karşılığı satıldığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıktaki son ifadesinde kocasının bebeği öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü.

"1 MİLYON TL BORÇ İÇİN SATTI" İDDİASINDAN CİNAYET İTİRAFINA

Emrullah Erdinç'in haberine göre; soruşturmanın ilk aşamasında bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırıldığını söyleyen, ardından eşi Yusuf Balıkçı'nın 1 milyon liralık banka borcu yüzünden kızı Büşra'yı veterinerlik yapan Mehmet Çetin'e sattığını iddia eden anne Elif Balıkçı, savcılıkta ifade değiştirdi. 14 Eylül'de alınan yeni ifadesinde Balıkçı, kızı Büşra'nın babası tarafından öldürüldüğünü ve çadır kurdukları alanın yaklaşık 1-2 kilometre yukarısındaki bir araziye bırakıldığını iddia etti.

ARAZİDE YER GÖSTERME İŞLEMİ YAPILACAK VE GÖZALTILAR SÜRÜYOR

Annenin savcılıktaki bu çarpıcı itirafının ardından soruşturmanın ve arama çalışmalarının seyri değişti. Güvenlik güçlerinin, annenin tarif edeceği araziye giderek yer gösterme işlemi yapacağı ve bebeği arama çalışmalarının bu noktada yoğunlaşacağı belirtildi.

9 KİŞİ GÖZLATINDA

Öte yandan, annenin önceki beyanları ve çelişkili ifadeleri doğrultusunda başlatılan geniş çaplı operasyonda aralarında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da bulunduğu toplam 9 şüphelinin gözaltındaki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anne Elif Balıkçı, önceki beyanlarının eşinin baskısı ve yönlendirmesiyle verildiğini belirterek tekrara ifade verdi. Balıkçı, kızı Büşra'nın babası Yusuf Balıkçı tarafından sırtına sert şekilde vurulduğunu ve daha sonra arazideki taşlık bir bölgeye götürüldüğünü iddia etti.