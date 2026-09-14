Hakan Fidan Şam’daki değişimi anlattı: Suriye’nin yanında olmayı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de gerçekleştirdiği temasların ardından sanal medya hesabından kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Bölgenin kritik bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Fidan, ziyaretin ilk gününde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildiğini, ardından Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Erdoğan’ın Şam ziyareti masadaydı

Görüşmelerde Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün korunmasının öncelikli başlıklardan biri olduğunu aktaran Fidan, Suriye halkının huzur ve refaha kavuşmasına yönelik ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini kaydetti.

Fidan'ın açıklamasındaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın planlanan Şam ziyareti oldu.

Bakan Fidan, Suriyeli yetkililerle yapılan temaslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a gerçekleştireceği ziyaretin de ele alındığını açıkladı.

Türkmenlerle bir araya geldi

Şam programının ikinci gününde Suriye Türkmenleriyle görüştüklerini belirten Fidan, Türkmenlerin ülkenin asli unsurlarından olduğunun altını çizdi.

Türkmenlerin BAAS rejimine karşı verilen mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Fidan, bundan sonraki süreçte de Suriye'nin istikrarlı ve müreffeh bir ülkeye dönüşmesine önemli katkı sağlayacaklarını belirtti.

Şam’daki tarihi mekanları ziyaret etti

Fidan, temasları kapsamında Şam'daki Türk ve İslam tarihinin önemli mekanlarını da ziyaret etti.

İbnü'l-Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi ve Selahaddin Eyyubi'nin türbelerini ziyaret eden Fidan, Türk Hava Şehitliği ile Süleymaniye Külliyesi'ne de yıllar sonra yeniden gitme fırsatı bulduğunu aktardı.

“Şam sokakları huzurlu ve canlı hale geliyor”

İki günlük ziyaret sırasında Şam'daki günlük hayata ilişkin gözlemlerini de paylaşan Fidan, kentteki değişime dikkat çekti.

Şam sokaklarının giderek daha huzurlu ve canlı hale geldiğini belirten Fidan, Suriye halkının kendi iradesiyle tüm toplumsal kesimleri kapsayan güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir ülke inşa etmesinden Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Fidan mesajını, “Bu süreçte Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.