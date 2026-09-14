  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yunan’dan Kaş’ın dibinde Meis provokasyonu Kadın hastalıkları ve doğum gibi mahremiyetin önem taşıdığı hastalıklar... Eğitim hastanelerinde mahremiyet krizi Fatih Erbakan ‘Cumhur İttifakı’na kapıyı kapattı! Aday olmasın Yeni eğitim öğretim yılı başladı! Bakan Tekin’den öğretmenlere videolu mesaj Ailemizi zehirleyen eşcinsellere karşı “Ailem güvende” operasyonu! Sapkın Homoların inlerine girildi! Yapmadan önce bir kez daha düşünün! Yargıtay’dan emsal montaj fotoğraf kararı Bakan talimatı verdi: Operasyon başlatıldı, 1008 kişi gözaltına alındı FETÖ’cü subaydan 15 Temmuz itirafları! “Erdoğan’ın konutuna yönelik saldırıda yer aldım” LGBT operasyonlarına sessiz kalanların gözdesi Amor dehşete düştü! Bakın sebebi ne? Bir izmarit, bir boya parçası! Yılların düğümünü küçük izler çözdü
Gündem CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı
Gündem

CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk da görevinden ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Pamuk’un istifası üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Yeni belediye başkan vekili 21 Eylül’de yapılacak meclis toplantısında belirlenecek.

CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi’nde başkanlık koltuğu bir kez daha el değiştirmeye hazırlanıyor.

İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Pamuk’un 14 Eylül 2026 tarihli istifa dilekçesinin Valiliğe ulaşmasının ardından yeni belediye başkan vekilinin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldı.

Akpolat’ın yerine seçilmişti

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran 2026’da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Akpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi 27 Haziran’da yeni başkan vekilini belirlemek üzere sandığa gitmiş ve Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk başkan vekilliğine seçilmişti.

Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmasıyla belediyede yaklaşık üç ay içerisinde ikinci kez başkanlık seçimi gündeme geldi.

Sandık 21 Eylül’de kurulacak

İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçileceği tarihi de kamuoyuna duyurdu.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Adalar Belediye Meclisi, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanacak.

Belediye meclis üyelerinin yapacağı seçim sonucunda Ali Ercan Akpolat’ın yerine vekâleten görev yapacak yeni isim belirlenecek.

"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı
Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı

Gündem

Çocuklar aç ve susuzmuş! PISA başarısına CHP kılçıklığı

CHP’de rakip belli oldu! Kılıçdaroğlu’na açık açık "Çok yıprandınız, çekilin" dedi!
CHP’de rakip belli oldu! Kılıçdaroğlu’na açık açık "Çok yıprandınız, çekilin" dedi!

Gündem

CHP’de rakip belli oldu! Kılıçdaroğlu’na açık açık "Çok yıprandınız, çekilin" dedi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23