CHP’li Adalar Belediyesi’nde bir istifa daha! Valilik seçim tarihini açıkladı
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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliğine getirilen Medine Pamuk da görevinden ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Pamuk’un istifası üzerine İstanbul Valiliği harekete geçti. Yeni belediye başkan vekili 21 Eylül’de yapılacak meclis toplantısında belirlenecek.
CHP yönetimindeki Adalar Belediyesi’nde başkanlık koltuğu bir kez daha el değiştirmeye hazırlanıyor.
İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk’un sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Pamuk’un 14 Eylül 2026 tarihli istifa dilekçesinin Valiliğe ulaşmasının ardından yeni belediye başkan vekilinin belirlenmesi için yasal süreç başlatıldı.
Akpolat’ın yerine seçilmişti
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Haziran 2026’da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Akpolat’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Adalar Belediye Meclisi 27 Haziran’da yeni başkan vekilini belirlemek üzere sandığa gitmiş ve Belediye Meclis Üyesi Medine Pamuk başkan vekilliğine seçilmişti.
Pamuk’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmasıyla belediyede yaklaşık üç ay içerisinde ikinci kez başkanlık seçimi gündeme geldi.
Sandık 21 Eylül’de kurulacak
İstanbul Valiliği, yeni başkan vekilinin seçileceği tarihi de kamuoyuna duyurdu.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Adalar Belediye Meclisi, 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da toplanacak.
Belediye meclis üyelerinin yapacağı seçim sonucunda Ali Ercan Akpolat’ın yerine vekâleten görev yapacak yeni isim belirlenecek.