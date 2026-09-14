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Gündem Sokak röportajında teyzenin “Açız” çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin
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Sokak röportajında teyzenin “Açız” çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin

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Sokak röportajında teyzenin "Açız" çıkışı gündem oldu: Zıkkımın kökünü yiyin

Bir sokak röportajında hayat pahalılığı ve geçim tartışmalarına ilişkin konuşan vatandaşın sözleri dikkat çekti. “Açız” söylemlerine sert tepki gösteren kadın, son model telefon ve otomobil kullanımını örnek göstererek, “20 sene önce bu ülke böyle miydi? Herkesin altında bir araba var” dedi. Eğitim konusunda da ailelere seslenen vatandaş, “Asıl sorgulamamız gereken biraz da kendimiz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir vatandaşın ekonomik şartlar ve toplumdaki tüketim alışkanlıkları üzerine yaptığı değerlendirmeler dikkat çekti.

“Açız, açız” şeklindeki söylemlere tepki gösteren kadın, ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen bazı kişilerin kullandığı telefon ve otomobilleri örnek gösterdi.

Vatandaş, “Açız açız diye bağıranlara zıkkımın kökünü yiyin diyorum. Açım diyenlerin cebinde iPhone’un en son modeli var. Hiç aç insan yok ya!” ifadelerini kullandı.

“20 sene önce bu ülke böyle miydi?”

Türkiye'deki otomobil sayısına da dikkat çeken vatandaş, trafikte araç park edecek yer bulunamadığını belirterek geçmiş yıllarla bugün arasında karşılaştırma yaptı.

“Ne konuşuyorsunuz? 20 sene önce bu ülke böyle miydi? Böyle miydi bu ülke?” diye soran kadın, “Herkesin altında bir araba var. En son model araba, en son model telefon var” sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Aynı evde yaşayan ailelerde birden fazla otomobil bulunabildiğini söyleyen vatandaş, “Bir evde 5 kişi yaşıyor, 3 tane araba var” dedi.

Eğitim konusunda ailelere dikkat çeken mesaj

Röportajın dikkat çeken bir diğer bölümü ise eğitim konusunda oldu. Çocukların teknolojiyle ilişkisini eleştiren vatandaş, Japonya üzerinden yaptığı karşılaştırmayla ailelerin de kendilerini sorgulaması gerektiğini söyledi.

“Japonya çocuğunun eline okuması için kitap verirken, biz çocuğumuzun eline telefon veriyoruz. Sonra da eğitimi sorguluyoruz” dedi.

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