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Spor Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi
Spor

Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi

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Antalyaspor'da Osman Özköylü dönemi

1. Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu.

 

İlk antrenmanına çıktı

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Özköylü için resmi imza töreninin yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

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