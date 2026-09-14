Trump sosyal medyadan duyurdu: Rusya ve Ukrayna anlaştı! Enerji tesisleri vurulmayacak

Dünya genelinde dizel fiyatlarının tavan yapması üzerine sosyal medya hesabından radikal hamlelerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, Kiev ve Moskova hattında enerji pazarlığının bittiğini açıkladı. Trump "Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti." açıklamasında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul ettiğini duyurdu. Trump ayrıca dünya genelindeki dizel artışının asıl nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunun altını çizdi. İşte Trump yaptığı açıklama:

"Ukrayna, Rus enerji hedeflerini vurmamayı kabul etti. Rusya da aynı şekilde kabul etti! Dünya genelindeki dizel fiyatı artışının asıl nedeni İran değil, büyük ölçüde Rusya/Ukrayna Savaşı'dır."

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekanın kontrolden çıkmaması için yavaşlatılması yönündeki çağrılara cevap verdi.

"Yapay zekanın ihtiyaç duyduğu tek kontrol mekanizması veya güvenlik sınırı, güçlü ve zeki (yüksek IQ sahibi) bir başkandır." ifadesine yer veren Trump, kendisini kastederek, "ABD'de ise bu fazlasıyla mevcuttur." diye yazdı. ABD Başkanı, "Bu şirketler (yapay zeka geliştiricileri) üzerinde muazzam bir cezai ve düzenleyici yetkiye sahibiz. Yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı hastalıklı bir komplo yürütülüyor ve bundan memnuniyet duyan tek taraf Çin." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka yarışında hangi devlet önde ise "yarışı o devletin kazanacağını" belirten Trump, ABD'nin bu alanda, Çin ve diğer tüm rakiplerinin önünde olduğu ve bu üstünlüğünü sürdüreceği iddiasında bulundu. Trump, bu alanda faaliyet gösteren bazı şirketlerin yapay zeka aracılığıyla "kötü veya potansiyel olarak zararlı işler" yapmasını engellediklerini ve bunu yapmaya devam edeceklerini vurgularken, Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin konuya ilişkin açıklamasını samimi bulmadığını ifade etti. ABD Başkanı'nın açıklaması, Amodei'nin söz konusu sektörün gelişim hızının yavaşlatılması gerektiği yönündeki çağrısının ardından geldi.