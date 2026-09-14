Bu ücreti ödemeyene trafiğe çıkmak yasak! Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. NTV'de yer alan habere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 19 bin 405 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 2 oranında zam geldi. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 58 bin 214 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 702 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

ANKARA

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 56 bin 566 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 428 lira oldu.

İZMİR

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 54 bin 919 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 9 bin 153 lira oldu.

TAKSİLERİN DE SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 172 bin 447 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 28 bin 741 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 167 bin 566 lira, en düşük 27 bin 928 lira, İzmir'de en yüksek 162 bin 686 lira, en düşük de 27 bin 114 lira olarak belirlendi.

EN YÜKSEK PRİM OTOBÜSLERDE

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 423 bin 661 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 70 bin 610 lira oldu.

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor. Trafik polisleri inisiyatif kullanarak yakalanma anında ceza kesip, aracın bağlanmaması için sürücülerden trafik sigortası poliçelerini hemen yaptırmalarını isteyebiliyor. Trafik kazasına karışması halinde ise poliçe olmadığı için 2 bin 39 lira ceza ve karşı tarafa verilen hasar ödeniyor.

HER AY İÇİN EK YÜZDE 5 ÖDEME ÇIKIYOR

Zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmamak veya yenilememek, gecikilen her 30 gün için poliçe primine yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanmasına neden olur. Bu artış oranı maksimum yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

0'ncı basamağa düşmek için, sürücünün 1'inci basamakta bulunduğu yıl içinde 3 veya daha fazla kusurlu trafik kazası yapması ve sigortadan tazminat ödenmesi gerekir.

0'ncı basamak, en riskli sürücü grubu olarak kabul edilir ve zorunlu trafik sigortası primine yüzde 200 oranında zam (sürprim) uygulanıyor.