Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakat Zaptı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı ile Rusya Federasyonu Tarım Bakan Yardımcısı Maksim Markoviç tarafından Moskova'da düzenlenen törenle imzalandı. Mutabakat kapsamında, Türkiye'nin azotlu gübre ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sunulması beklenirken, iki ülkenin gıda alanındaki iş birliğinin de güçlenmesi hedeflendi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mutabakata ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Planlı üretim hedeflerimiz doğrultusunda, üreticilerimizin tarımsal girdilere kesintisiz ve sürdürülebilir erişimi için stratejik adımlar atıyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz. Rusya Federasyonu ile imzaladığımız Mineral Gübre Sevkiyatı Mutabakatı ile gübre ve gübre ham maddesi tedarikini daha da güvence altına alıyoruz. Üretimi destekleyecek ve piyasaya kesintisiz ürün arzına katkı sunacak mutabakat, ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Anlaşma ne vadediyor?

Böylelikle Türkiye, İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin zarar görmesinin ardından azotlu, fosforlu gübreler ile amonyakta yaşanan sıkıntıyı Rusya ile aşacak.

Anlaşmayla Rusya, ihracatına kısıtlama getirdiği tüm azotlu, fosforlu gübreler ile amonyakta Türkiye’ye özel bir alan açacak. Böylece Türkiye özellikle bahar aylarında kullanımı artan tarımsal gübre ihtiyacını karşılamış olacak.

Türkiye, yıllık 8 milyon tonun üzerinde gübre üretim kapasitesine sahip olmasına karşın gübre üretiminde kullanılan temel hammaddeler olan amonyak, fosforik asit, fosfat kayası, potasyum ve kükürt gibi hammaddeler bakımından ithalatçı konumunda bulunuyor. Bu hammadeler ise Körfez bölgesi, Akdeniz havzası ve Rusya’dan ithal ediliyor.

Ülkede 7 büyük gübre üretici kuruluş, 17 gübre üretim tesisinde üretim yapıyor. Ülke hammadde açısından dışa bağımlı olduğundan tesisler yüzde 60-70 kapasite kullanım oranı işle çalışıyor ve yıllık 4,5-5 milyon ton gübre üretimi yapıyor.

Tarımda yıllık kullanılan yaklaşık 7 milyon ton gübrenin geri kalan kısmı ithal ediliyor. Temelde gübre ihracatçısı olmayan Türkiye, yurtdışı piyasalarda gübre fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte gübre ve hammadde üreticisi ülkelerle rekabetçi olabiliyor. Bu kapsamda yıllık 500 bin ton ila 1 milyon ton arasında gübre ihraç ediliyor. Rusya’dan tedariğin artmasıyla bu miktar da artabilir.