Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler

Fiyat artışlarının ardından Halep-Şam otoyolu dahil olmak üzere Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi kentlerde gösteriler düzenlendi. Göstericiler, akaryakıt zamlarının nakliye maliyetlerini ve temel gıda fiyatlarını artırdığını belirterek kararların geri çekilmesini talep ediyor.

Açıklanan yeni tarifeyle birlikte akaryakıt türlerine göre uygulanan zam oranları ve fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti: