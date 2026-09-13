Suriye'de akaryakıta 20 lira zam geldi! Ortalığı yangın yerine çevirdiler
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye’de akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından başlayan protestolar, ülkenin farklı kentlerinde devam ediyor.
Fiyat artışlarının ardından Halep-Şam otoyolu dahil olmak üzere Deyrizor, El Bab, Rakka ve Haseke gibi kentlerde gösteriler düzenlendi. Göstericiler, akaryakıt zamlarının nakliye maliyetlerini ve temel gıda fiyatlarını artırdığını belirterek kararların geri çekilmesini talep ediyor.
Açıklanan yeni tarifeyle birlikte akaryakıt türlerine göre uygulanan zam oranları ve fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:
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Motorin: Litre fiyatı 125 Suriye Lirası’ndan (49TL) %40 artışla 175 (69TL) Suriye Lirası’na yükseldi.
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95 Oktan Benzin: Litre fiyatı 152 Suriye Lirası’ndan %28,2 artışla 195 Suriye Lirası’na çıktı.
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90 Oktan Benzin: Litre fiyatı 147 Suriye Lirası’ndan %25,8 artışla 185 Suriye Lirası’na ulaştı.
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