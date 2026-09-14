CANLI ANLATIM: Gaziantep FK - Fenerbahçe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Gaziantep FK 0 - 0 Fenerbahçe skoruyla devam ediyor.
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Gaziantep FK 0 - 0 Fenerbahçe
32' Brown sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kerem'in vuruşunda top farklı şekilde dışarı çıktı.
24' Sol kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Sorescu gelişine vurdu. Sorescu'nun şutunda arkadan gelen Brown ayak koyarak topu kornere gönderdi.
22' Sol kanattan süratli bir şekilde atağa kalkan Kozlowski içeri ortaladı. Savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
15' Sol çaprazdan şık çalımlarla ceza yayına giren Maxim uzak mesafeden şutunu çekti. Maxim'in vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Ederson'da kaldı.
11' Maxim'in araya pasında sol kanattan savunma arkasına sarkan Sorescu ceza sahasında topu kontrol edemedi ve auta çıktı.
6' Lukaku'nun pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Greenwood şutunu çekmek istedi. Savunmaya çarpan top kornere gitti.
2' Sarı Kart: U. Meleke
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil Dervişoğlu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, Kerem, Lukaku.