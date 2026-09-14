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Gündem Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti
Gündem

Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gazze katliamlarını anlatan belgesel İsrail’i ayağa kaldırdı! Ordu harekete geçti

Gazze’de yaşanan sivil katliamlarını İsrail ordusundan isimlerin anlatımlarıyla gündeme taşıyan ve Venedik Film Festivali’nde ödüle layık görülen “NAZA” belgeseli Tel Aviv yönetimini alarma geçirdi. İşgal ordusu, yapımla ilgili hukuki ve istihbari süreçleri devreye sokma kararı alırken, ordu içinden bilgi sızdırılıp sızdırılmadığının araştırılması için soruşturma talimatı verildi.

Gazze'deki saldırılarda yaşananları ve İsrail ordusunun kullandığı öne sürülen gizli yöntemleri konu alan “NAZA” belgeseli, işgal rejiminde tartışmalara neden oldu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, belgeselin henüz tamamının gösterime girmediğini belirterek fragmanda işgal ordusuna yönelik suçlamalar bulunduğunu söyledi. Defrin, söz konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Defrin, filmin tamamının ordu temsilcilerine gösterilmesini talep ederek böylece yapımda gündeme getirilen suçlamalara tek tek yanıt verebileceklerini ifade etti.

Hukuki ve istihbari adımlar devreye sokuluyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir başkanlığında üst düzey askeri yetkililerin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda belgeselin “ulusal güvenlik ve askerlerin emniyeti” açısından tehdit oluşturduğu öne sürüldü. Bunun ardından hukuki ve istihbari adımların eş zamanlı olarak devreye sokulması kararlaştırıldı.

Zamir'in Askeri Başsavcılığa yasal sürecin başlatılması yönünde talimat verdiği, ayrıca belgeselin yapımcılarına ordu içerisinden veri aktarılıp aktarılmadığının araştırılması için soruşturma açılmasını istediği belirtildi.

Yönetmenlere vatandaşlıktan çıkarma tehdidi

Belgesel nedeniyle tepki gösteren bir diğer isim ise İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar oldu.

Zohar, “NAZA”nın yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etti.

“NAZA”, İtalya'da düzenlenen 83. Uluslararası Venedik Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülüne layık görülmüştü.

İsrail ordusunun gizli sistemini anlattılar

Belgeselin adının, İsrail ordusunda bir saldırıda ölmesi öngörülen erkek, kadın ve çocuklar dahil siviller için kullanıldığı belirtilen “NAZA” kısaltmasına atıfta bulunduğu aktarılıyor.

Yapımın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kamera karşısına geçen kişilerin anlatımları oldu.

Katılımcıların güvenliğinin sağlanması amacıyla kimlikleri, sesleri ve görüntülerinin dijital yöntemlerle değiştirildiği belirtildi. Belgeselin çekimlerinin ise üç yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yapay zeka ve bombardımanlara ilişkin çarpıcı anlatımlar

Belgeselde konuşan kişiler, İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı gözetleme ve hedef belirleme sistemlerine ilişkin bilgiler verdi.

Anlatımlara göre yapay zeka sistemlerinden potansiyel Hamas hedeflerinin belirlenmesinde yararlanılıyor. Hedef olarak belirlenen bazı evlerde ailelerin bulunduğunun bilinmesine rağmen bombardıman gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

Yapımda ayrıca Gazzelilerin sığındığı yerleşim alanlarının yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında sivillerin öldürülmesine tanıklık ettiğini belirten İsrail ordusu mensuplarının ifadelerine yer veriliyor.

NAZA'da konuşan bazı kişilerin gizli istihbarat birimlerinde görev yaptıkları ve doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı yapılarda çalıştıkları belirtiliyor.

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