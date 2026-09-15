Akademisyen Ahmet Özkan Doğu Türkistan seyahatini anlattı: “Camilerin tamamı ibadete kapalı”

Doç. Dr. Akademisyen Ahmet Özkan, yaklaşık bir hafta süren Doğu Türkistan seyahatinin ardından bölgedeki gözlemlerini X hesabından paylaştı. Gulca, Kaşgar ve Urumçi’yi ziyaret eden Özkan, seyahat boyunca dil, din ve ibadet özgürlüğü, camilerin durumu ve bölgedeki güvenlik uygulamalarına ilişkin dikkat çekici gözlemlerini aktardı.

Özkan, tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirdikleri seyahat kapsamında bölgedeki şehirlerde yaptıkları ziyaretlerde dil, din ve ibadet özgürlüğü açısından olumlu bir tabloyla karşılaşmadıklarını belirtti.

Bölgede yaşayan insanların kamera, ses kayıt sistemleri, telefon uygulamaları ve internet kısıtlamaları gibi yöntemlerle yoğun şekilde gözetim altında tutulduğunu belirten Özkan, gezdikleri bölgelerdeki camilerin tamamının ibadete kapalı olduğunu ifade etti.

Bazı camilerin giriş kapılarının günün belirli saatlerinde açıldığını aktaran Özkan, buna rağmen ziyaretçilerin camilere girerek ibadet etmelerine izin verilmediğini söyledi.

“Bütün tabelalar Çince’ye çevrilmiş”

Özkan’ın seyahat notlarında bölgedeki dil kullanımına da dikkat çekildi. Ziyaret edilen şehirlerin tamamında tabelaların Çince’ye çevrildiğini belirten Özkan, günlük hayatta konuşulan dilin de Çince olduğunu aktardı.

Seyahat boyunca birçok kez pasaport kontrolünden geçirildiklerini belirten Özkan, bölgedeki güvenlik uygulamalarının ziyaretleri sırasında sıkça karşılarına çıktığını ifade etti.

İlk durak Gulca’daki Beytullah Camii

Doğu Türkistan’daki ilk duraklarının Gulca (Yining) şehrindeki Beytullah Camii olduğunu belirten Özkan, caminin çevresinin kapatıldığını ve içerisinde çalışmalar yürütüldüğünü gördüklerini aktardı.

Çalışmanın kapsamını sorduklarında kendilerine caminin restorasyona alındığının söylendiğini belirten Özkan, bu nedenle camiyi ziyaret edemediklerini ifade etti.

Kaşgar’daki İdygâh Camii’nde namaz için pasaport

Özkan’ın bir sonraki durağı ise Kaşgar’daki tarihi İdygâh Camii oldu. Caminin turistik ziyaret amacıyla belirli saatlerde açık olduğunu belirten Özkan, ancak bu saatlerde caminin içerisine girerek namaz kılmanın mümkün olmadığını söyledi.

İki gün üst üste camiye girişlerine izin verilmediğini aktaran Özkan, üçüncü gün ise pasaportlarıyla birlikte namaz kılmak amacıyla camiye girmelerine izin verildiğini belirtti.

Satuk Buğra Han’ın türbesine girişlerine izin verilmedi

Kaşgar’daki bir diğer ziyaret noktalarının ise Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın Artuş’ta bulunan türbesi olduğunu belirten Özkan, yaklaşık bir saatlik yolculuğun ardından türbenin bulunduğu bölgeye çok yakın bir noktaya kadar ulaştıklarını aktardı.

Buna rağmen bölgeye girişlerine izin verilmediğini belirten Özkan, bu nedenle Satuk Buğra Han’ın türbesini ziyaret edemediklerini ifade etti.

Özkan, Doğu Türkistan seyahati boyunca Gulca, Kaşgar ve Urumçi’de gerçekleştirdikleri ziyaretlerde karşılaştıkları uygulamaları ve gözlemlerini bu notlarla paylaştı.