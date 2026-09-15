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50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

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50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Şili, 50 yılı aşkın süredir sürdürülen aşılama, önleme ve gözetim çalışmaları sonucunda köpeklerden insanlara kuduz bulaşmasını ortadan kaldıran Güney Amerika’daki ilk ülke oldu.

#1
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Şili’nin bu önemli başarıya ulaştığını açıkladı. Uzun yıllardır yürütülen kapsamlı mücadele kapsamında köpeklerin aşılanması ve hastalığın yakından takip edilmesiyle insanlara köpekler üzerinden kuduz bulaşmasının önüne geçildi.

#2
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Örgüt, Şili’de köpeklerden insanlara kuduz bulaşmasının kaydedildiği son vakanın 1972 yılına dayandığını belirtti.

#3
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Şili’nin bu statüyü kazanmasının, “toplumları kuduzdan korumaya yönelik onlarca yıllık kararlılığı” yansıttığını ve halk sağlığına yapılan sürdürülebilir yatırımların etkisini ortaya koyduğunu söyledi.

#4
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Ghebreyesus, Şili’nin deneyiminin, önlenebilir bir hastalık olan kuduz nedeniyle meydana gelen insan ölümlerini sona erdirmek için çalışan ülkelere önemli dersler sunduğunu da ifade etti.

#5
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Kuduz, enfekte hayvanın salyası yoluyla insanlara bulaşıyor ve bulaşma çoğunlukla ısırık yoluyla gerçekleşiyor. Bununla birlikte virüs taşıyan salyanın göz, burun veya ağızla temas etmesi durumunda da hastalık bulaşabiliyor.

#6
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Hastalık, belirtiler ortaya çıktıktan sonra vakaların büyük çoğunluğunda ölümcül seyrediyor. Ancak aşılama, gözetim ve virüse maruz kalındıktan sonra koruyucu tedaviye hızlı şekilde erişim sayesinde kuduzun önlenmesi mümkün.

#7
Foto - 50 yıllık çalışma: Bu ülkede kuduz hastalığı komple bitti!

Bu gelişme dolayısıyla Santiago’da düzenlenen törende Şili Sağlık Bakanı May Chomali, söz konusu sağlık başarısının elde edilmesine katkı sağlayan “ortak çabaları” övdü.

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