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Dünya Sapık piskoposun istifası sonrası Vatikan açıklama yaptı
Dünya

Sapık piskoposun istifası sonrası Vatikan açıklama yaptı

Hristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 1980'li yıllarda bir çocuğu taciz etmekle suçlanan ABD'li Katolik din adamı Michael Mulloy'un istifasını kabul ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 01:27:00 -
Sapık piskoposun istifası sonrası Vatikan açıklama yaptı

Geçtiğimiz Haziran ayında ABD'nin Minnesota eyaletinin Duluth kenti piskoposluğuna atanan Monsenyör Mulloy, Ağustos ayında, 1980'lerin başında reşit olmayan bir kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlanmıştı.

Psikopos Monsenyör Mulloy, hakkındaki suçlamaların kendisine bildirilmesinden sonra istifasını sunmuş, Papa Franciscus da bugün Mulloy'un istifasını onaylamıştı.

66 yaşındaki Psikopos Monsenyör Mulloy 1 Ekim'de görevine başlayacaktı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada Mulloy'un istifasının Papa Franciscus tarafından kabul edildiği doğrulanırken, başka bir açıklama yapılmadı.

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