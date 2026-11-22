Hindistan'ın Karnataka eyaletinde bir hastanede, hasta yakınının yanında uyuyan kadın cinsel tacize uğradı. Hırsızlık amacıyla hastaneye giren şüpheli, kadının yanına uzanarak uyuyormuş gibi yaptı ve uygunsuz şekilde dokundu. Uyanınca şüpheliye tokat atan kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler müdahale etti.

Kadının uyanarak tepki göstermesi üzerine hastanedeki diğer kişiler de harekete geçti. Şüpheli ise yakalanmadan kaçmayı başardı.

UYUYAN KADININ YANINA UZANDI

Olay, Haveri bölgesindeki bir hastanenin 109 numaralı servisinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık amacıyla hastaneye giren bir kişi, serviste tedavi gören hastalardan birinin yanında uyuyan kadını fark etti. Şüpheli, kimseye fark ettirmeden kadının yanına yaklaşarak uyuyormuş gibi davranmaya başladı.

KADIN UYANINCA PANİĞE KAPILDI

Kadına uygunsuz şekilde dokunarak cinsel tacizde bulunan şüpheli, kadının uyanmasıyla paniğe kapıldı. Yaşadıklarını fark eden kadın, şüpheliye tepki göstererek çevresindekilerden yardım istedi. Sesler üzerine servisteki diğer hastalar ve hasta yakınları da uyandı.

YAKALANMADAN HASTANEDEN KAÇTI

Çevredekilerin şüpheliyi yakalamaya çalışması üzerine saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Hastanede yaşanan olay güvenlik önlemlerini tartışmaya açarken, şüphelinin kimliği ve yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

KADIN ŞÜPHELİYE TOKAT ATTI, ÇEVREDEKİLER YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin haberlerde, kadının uyandığında şüpheliye tokat attığı belirtildi. Serviste bulunan kişilerden biri şüpheliyi yakasından tutarak yere yatırmaya çalıştı. Ancak şüpheli, kendisini tutan kişilerden kurtularak hastaneden kaçtı.

HASTANEDE 10'DAN FAZLA TELEFON ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından hastanede son bir hafta içerisinde 10'dan fazla cep telefonu ile bir miktar paranın çalındığı öğrenildi. Yetkililer, cinsel taciz şüphelisinin bu hırsızlık olaylarıyla da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Haveri Bölge Hastanesi Başhekimi Dr. P. R. Havanur, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğini ve şüphelinin tespit edilmesi için polisle iş birliği yapılacağını açıkladı. Havanur, gece güvenliğinin artırılacağını ve hastane servislerine gereksiz girişlerin kısıtlanacağını belirtti.