0553 313 94 23

Şaphane’de yörükler şenliği düzenlendi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yörük şenliği düzenlendi.

11 Haziran 2019 Salı 10:33
Şaphane’de yörükler şenliği düzenlendi

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kızılkoltuk Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yörük şenliği düzenlendi.


Düzenlenen yörük şenliğine Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Belediye Başkanı Rasim Daşhan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Şaphane İlçe Müftüsü, Şaphane İl Genel Meclis Üyeleri, Merkez ve Köy Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Programda konuşan Şaphane Kaymakamı Lütfullah Göktaş, programın hazırlanmasında katkısı olan, emeği geçen herkese ve uzaktan yakından katılım gerçekleştiren tüm vatandaşlara teşekkürlerini sundu.


Yarışmalar, çekilişler, halk oyunları gösterisi ve çeşitli eğlencelerin yer aldığı programda, ata sporlarımızdan olan cirit atma oyunu gösterisi, keyifli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:33
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    2. Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret..
    3. Eve giren yılanlar korkuttu
    4. Körfez Akademi Lise’de çalışmalar..
    5. Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen..
    6. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    7. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    8. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    9. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    10. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    11. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    12. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    13. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    14. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    15. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    16. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    17. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    18. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    19. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    20. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    21. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    22. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    23. Milli maç dev ekranda
    24. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    25. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    26. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    27. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    28. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    29. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    30. Kars’ta bayram bilançosu: 25 trafik..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı