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Şaphane’de bu hafta pazar kurulmayacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:57:46 -
Şaphane’de bu hafta pazar kurulmayacak

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Cuma günleri kurulan sebze-meyve pazarının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kurulmayacağı açıklandı.


Şaphane Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu,


yaptığı açıklamada, “İlçemizin sağlık sorunları, alınması gereken tedbirler ve bu doğrultuda yürütülecek faaliyetler görüşülmüş, alınan karar gereği her hafta Cuma günü kurulan ilçe pazarının 22 Mayıs 2020 tarihinde kurulmamasına karar verilmiştir” dedi.

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