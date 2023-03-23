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Yerel Şap hastası hayvanı keseceklerdi!
Yerel

Şap hastası hayvanı keseceklerdi!

Yeniakit Publisher
2023-03-23 12:59:00 -
Şap hastası hayvanı keseceklerdi!

Aydın’da Şap hastası hayvanı kesime götürürken jandarma ekipleri tarafından yakalanan hayvan sahibine 47 bin 300, araç ruhsat sahibine de 9 bin lira olmak üzere toplamda 56 bin 300 lira para cezası kesildi.

Olay Aydın’ın Çine ilçesi, Akçaova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine 09 F 7416 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında 1 adet baygın vaziyette büyükbaş hayvan olduğu tespit edildi. Hayvan sahibi S.K. isimli şahsın veteriner sağlık raporu olmadan hayvanı araçla naklettiği , “Şap Hastalığı” nedeniyle yayımlanan yasaklara uymadığı görüldü. Şahsa jandarma ekipleri tarafından bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinin olayı bildirmesinin ardından bölgeye Çine İlçe Tarım Müdürlüğü personelleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şap hastası olduğu anlaşılan büyükbaş hayvan itlaf edilerek gömüldü. Jandarma tarafından bin 300 TL idari para cezası uygulanan hayvan sahibine Çine İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından 46 bin lira, hayvanın taşındığı aracın ruhsat sahibine de 9 bin TL olmak üzere, toplamda olayla ilgili olarak 56 bin 300 TL para cezası kesildi.

Çine İlçe tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Şap hastalığı ile ilgili olarak ilçede önemli sayıda bir vaka olmadığını, aşılama çalışmalarının haftanın 7 günü, Nisan ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiler.

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