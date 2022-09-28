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Spor Şanlıurfaspor-Karşıya maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Şanlıurfaspor-Karşıya maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçları devam ediyor. Futbolseverler ise Şanlıurfa-Karşıya maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Karşıyaka maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-09-28 00:20:00 -
Şanlıurfaspor-Karşıya maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu maçları tek maç usulüne göre oynanıyor. Peki, Şanlıurfa-Karşıya maçı ne zaman?

Şanlıurfaspor-Karşıya maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şanlıurfaspor 28 Eylül Çarşamba günü sahasında Karşıyaka'yı konuk edecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Zorlu kaşılaşma A Spor'dan naklen yayımlanacak.

27 Eylül Salı günü oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:

İnegölspor-BC Group Ağrı 1970: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Ankaraspor-Kepez Belediyespor: 5-2

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0-1

Somaspor-Efeler 09: 1-1 (2-2 Uzatmalarda) (4-5 Penaltılarda)

Kocaelispor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-4

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Hacettepe 1945: 1-1 (2-1 Uzatmalarda)

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