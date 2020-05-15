Şanlıurfalı gençler kırtasiyelere akın etti

Şanlıurfa’da korona virüs tedbirleri kapsamında 15-20 yaş gençler için sokağa çıkma kısıtlamasının geçici süreyle kalkmasıyla birlikte gençler kırtasiyelere akın etti.

Şanlıurfa’da 15 ile 20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesinin ardından gençler kırtasiyelere akın etti. Kırtasiyelere giden bazı gençler, ders kitapları alırken bazıları ise zamanlarını Balıklıgöl’de geçirmeyi tercih etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verilmeye başlandı. Çarşamba günü 14 yaş altındakiler dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı.

Dışarı çıkan gençler, “Bir hava aldık çok iyi oldu bizim için. Sınava da az kaldı bunun için de geldik kırtasiyeden test çıkarmaya. Sağolsun cumhurbaşkanımız bizlere 4 saatlik bir izin sundu. Bizde bunu dışarı çıkıp hava alarak değerlendirdik” şeklinde konuştu.