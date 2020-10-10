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Aktüel Şanlıurfa'da zehirli ot yiyen 150 koyun telef oldu
Aktüel

Şanlıurfa'da zehirli ot yiyen 150 koyun telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:57:03 -
Şanlıurfa'da zehirli ot yiyen 150 koyun telef oldu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da zehirli ot yediği belirlenen 150 koyun, telef oldu.

Merkez Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'nde yaşayan bir çoban, sabah saatlerinde ahıra girdiğinde 150 koyunun telef olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Veteriner Hekimler Odası ekipleri, yaptıkları incelemede, koyunların bölgede nadir bulunan zehirli bir otu yiyerek zehirlendiğini belirledi.

Ekiplerin, olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

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