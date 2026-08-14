Cübbeli yıllar önce uyarmıştı! “Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?”

Türkiye’de cemaat ve dini yapılanmalar konusunda yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca’nın Süleymancılar hakkında yıllar önce yaptığı uyarılar yeniden dikkat çekti.

Özellikle FETÖ yapılanmasının oluşturduğu tehlikeye ilişkin geçmişte yaptığı açıklamalar 15 Temmuz sonrasında yeniden gündeme gelen Cübbeli Ahmet’in, bu kez Süleymancılar hakkında söyledikleri sosyal medyada dolaşıma girdi.

2023 YILINDA UYARMIŞTI

Cübbeli Ahmet’in 2023 yılında yaptığı konuşmada Süleymancılar cemaatinin özellikle Almanya’daki yapılanmasına dikkat çektiği görülüyor.

Cemaatin “milli” bir yapı olduğu yönündeki söylemleri sorgulayan Cübbeli Ahmet, Almanya’nın Süleymancılara yaklaşımına dikkat çekerek çok sert ifadeler kullanıyor.

Cübbeli Ahmet konuşmasında:

“Ama bu böyle bir millilik olur mu? Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler ya?”

diye soruyor.

Ardından Almanya’nın FETÖ ve PKK konusundaki tutumuna da dikkat çekerek Süleymancılara verilen desteği sorguluyor.

“HANGİ MİLLİ YAPIYI ALMAN DEVLETİ DESTEKLER?”

Cübbeli Ahmet’in konuşmasının en dikkat çekici noktalarından biri de tam olarak bu soru oldu.

Kendisini milli olarak tanımlayan bir dini yapılanmanın yabancı bir devlet tarafından neden destekleneceğini sorgulayan Cübbeli Ahmet, Almanya üzerinden Süleymancıların uluslararası ilişkilerine işaret etti.

Süleymancıların Almanya’da oldukça geniş bir teşkilatlanmaya sahip olduğu biliniyor. Cemaatin Avrupa yapılanmasının merkezlerinden biri olan Almanya’da yüzlerce dernek ve dini merkez üzerinden faaliyet yürütüldüğüne ilişkin bilgiler daha önce de kamuoyuna yansımıştı.

ALMANYA’DA DEV BİR YAPILANMA

Süleymancıların Almanya'daki örgütlenmesinin geçmişi 1970'li yıllara kadar uzanıyor.

Cemaat Almanya'daki faaliyetlerini büyük ölçüde İslam Kültür Merkezleri Birliği çatısı altında yürütüyor. Kamuoyuna yansıyan araştırmalarda, yapılanmanın Almanya genelinde yüzlerce şubeye ulaştığı ve dini faaliyetlerin yanı sıra geniş bir sosyal organizasyon ağı oluşturduğu aktarılıyor.

Cemaatin Almanya'da 1972'de örgütlenmeye başladığı ve zaman içerisinde 250-300 civarında şubeye ulaştığına ilişkin bilgiler de eski cemaat mensuplarının anlatımlarına yansımış durumda.

CÜBBELİ AHMET ALMAN İSTİHBARATINA DİKKAT ÇEKTİ

Cübbeli Ahmet’in sözlerinin en çarpıcı kısmını ise Alman istihbaratına ilişkin değerlendirmeleri oluşturuyor.

Cübbeli Ahmet, Süleymancılar yapılanmasının arkasında Alman istihbaratının bulunduğunu söyleyerek cemaatin Almanya’da gördüğü desteğe dikkat çekiyor.

Bu sözler Cübbeli Ahmet’in kendi açıklaması olmakla birlikte, Süleymancıların Almanya’daki geniş yapılanması bilinen bir gerçek.

Dolayısıyla tartışmanın merkezine şu soru yerleşiyor:

Türkiye merkezli olduğunu ve milli bir çizgide bulunduğunu savunan bir dini yapılanma Almanya’da nasıl bu kadar güçlü bir teşkilatlanmaya ulaştı?

FETÖ KONUSUNDA DA YILLAR ÖNCE UYARMIŞTI

Cübbeli Ahmet’in sözlerinin bugün yeniden dikkat çekmesinin bir başka nedeni ise FETÖ konusunda geçmişte yaptığı uyarılar.

FETÖ’nün devlet içerisindeki örgütlenmesine ve oluşturduğu tehlikeye karşı yıllarca açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet’in uyarılarının önemi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından çok daha açık biçimde ortaya çıktı.

Şimdi sosyal medyada Cübbeli Ahmet’in Süleymancılar hakkındaki eski konuşmasını paylaşan çok sayıda kullanıcı, “FETÖ konusunda uyardı, haklı çıktı; Süleymancılar konusunda da yıllar önce uyarmıştı” değerlendirmesinde bulunuyor.

“MİLLİLİK” SORGULAMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Cübbeli Ahmet’in yıllar önce sorduğu:

“Hangi milli yapıyı Alman devleti destekler?”

sorusu, Süleymancılar hakkındaki son gelişmelerin ardından yeniden tartışılmaya başlandı.