Enver Aysever'den Akın Gürlek'e dikkat çeken destek: “Büyük işler yapılıyor”

Gazeteci Enver Aysever, Türkiye'deki son gelişmeleri değerlendirirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Siyasi kimliği ve geçmişteki çıkışları nedeniyle Aysever'in Gürlek'e yönelik sözleri dikkat çekerken, gazeteci yürütülen çalışmaların ortaya çıkardığı tablo üzerinden değerlendirme yapılması gerektiğini savundu.

“TÜRKİYE'DE HER YERDEN TEKERLEK PATLIYOR”

Aysever, Türkiye'nin sıra dışı bir dönemden geçtiğini ifade ederek yaşanan gelişmeleri dikkat çeken bir benzetmeyle anlattı.

Türkiye'de birçok alanda peş peşe sorunların ve tartışmaların ortaya çıktığını belirten Aysever:

“Türkiye'de her yerden garip bir süreç yaşanıyor ve tekerlek patlıyor.”

ifadelerini kullandı.

Aysever'e göre bu karmaşık tablo içerisinde ne yaptığını bilerek hareket eden isimlerden biri Akın Gürlek.

AKIN GÜRLEK İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Aysever konuşmasının devamında Gürlek'in süreç içerisindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Bu süreçte bir tek Akın Gürlek ne yaptığını bilerek güçlü bir pozisyon alıyor.”

diyen Aysever, Gürlek'in attığı adımlara destek verdiğini açıkça ifade etti.

“AKIN GÜRLEK'E DESTEK VERDİĞİM İÇİN İNSANLAR ŞAŞIRIYOR”

Aysever, Akın Gürlek'e yönelik desteğinin kendi çevresinde şaşkınlıkla karşılandığını da gizlemedi.

Bu durumu doğrudan dile getiren Aysever:

“Ben Akın Gürlek'e bu meselede destek verdiğim için insanlar şaşırıyor.”

Aysever'in sözleri, özellikle farklı siyasi görüşlerden isimlerin Gürlek ve yürütülen soruşturmalar hakkındaki değerlendirmelerinin tartışıldığı bir dönemde dikkat çekti.

“ORTADAKİ TABLOYA BAKINCA BÜYÜK İŞLER YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Gazeteci Aysever, desteğinin kişisel veya siyasi bir yakınlıktan değil ortaya çıkan tabloya ilişkin değerlendirmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Aysever konuşmasının en dikkat çekici bölümünde:

“Ama ortadaki tabloya bakınca büyük işler yapıldığını ve bunların gerçekten çok değerli olduğunu görüyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Böylece Aysever, Akın Gürlek'in yürüttüğü süreçlere ilişkin ortaya çıkan sonuçların dikkate alınması gerektiğini savunarak Gürlek'e açık destek verdi.

AYSEVER'İN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Aysever'in açıklamalarını dikkat çekici hale getiren noktalardan biri de sözlerinin siyasi kamplaşmanın dışında bir değerlendirme olarak sunulması oldu.

Kendisinin Akın Gürlek'e destek vermesinin şaşkınlık yarattığını bizzat dile getiren Aysever, buna rağmen ortaya çıkan sonuçların görmezden gelinemeyeceğini savundu.