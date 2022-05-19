Şanlıurfa'da yol çöktü, otomobil çukura düştü!
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yolun çökmesi sonucu seyir halindeki otomobil çukura düşerek araçta maddi hasar meydana geldi.
Olay, Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken yolun çökmesi sonucu çukura düştü.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu.
Çukura düşen otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)