Şanlıurfa'da umut büyüyor: Liman Ayık'ta 24 genç mezun oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadele ve gençlerin yeniden hayata kazandırılmasına yönelik destekleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Liman Ayık Yaşam Derneği, 10. mezuniyet törenini gerçekleştirdi.

Dernek binasında düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Emrah Karaca ve Halil Aydeniz, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Osman Mutlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Ömer Bayram, Kızılay Haliliye Şube Başkanı Mehmet Keskin, mezun olan gençler ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mezun olan gençler yaşadıkları zorlu süreci ve yeniden hayata tutunma hikâyelerini paylaştı.

BAŞKAN GÜLPINAR: “EN GÜZEL PROJEM LİMAN AYIK OLACAK”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bağımlılıkla mücadelede ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, Liman Ayık projesinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Başkan Gülpınar, “Binlerce proje yapsak bile bunun yerini hiçbir şey tutmayacak. İlk proje ve benim için en güzel proje Liman Ayık projesi olacak. Bu projenin yerini de hiçbir proje alamayacak” dedi.

Liman Ayık projesinin insana doğrudan dokunan bir çalışma olduğunu belirten Gülpınar, gençlerin yeniden hayata kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Gülpınar, “Çünkü sizlerin buradaki gözyaşları, mutlulukları bizim için her şeye değer, her şeye bedel” ifadelerini kullandı.

Bağımlılık sürecinin yalnızca bireyi değil, aileyi ve çevresini de etkilediğini dile getiren Gülpınar, gençlere geçmişe değil geleceğe bakmaları çağrısında bulunarak, “İnsan düştüğü yerde kalmak zorunda değil. Yeniden başlayabilir. Kendisine yeniden bir yol çizebilir. Ailesine, sevdiklerine ve hayata yeniden tutunabilir” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın genç nüfusuna da dikkat çeken Gülpınar, kentin sahip olduğu genç nüfusun ülkenin geleceği açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Gençlerin bağımlılıktan uzak bir şekilde eğitim, çalışma ve sosyal hayata kazandırılmasının önemine işaret etti.

ŞANLIURFA ŞUBESİNDE 168 MEZUN

Gülpınar, Şanlıurfa şubesinde bugüne kadar 144 kişinin rehabilitasyon programını başarıyla tamamladığını, 10. mezuniyet töreninde 24 kişinin daha programa eklenmesiyle bu sayının 168’e ulaştığını açıkladı.

Derneğin diğer şubelerinde de Şanlıurfalı vatandaşların rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandığını belirten Gülpınar, halen 13 Şanlıurfalının tedavi sürecinin devam ettiğini ifade etti.

“Her bir rakamın arkasında bir insan, bir aile ve yeniden kurulmaya çalışan bir hayat var.” diyen Gülpınar, “Kurtarılan her bir hayat bir aileyi kurtarıyor. Bir apartmanı, bir mahalleyi ve bir şehri kurtarıyor.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının yalnızca yol, asfalt ve park yapmak olmadığını belirten Gülpınar, “Bizler insana dokunabilmek gayesiyle yola çıktık. İnsana dokunduğumuz en güzel proje de bu olduğu için, en önemli projemiz olduğunu ve hiçbir projemizin bunun yerini tutamayacağını defalarca ifade ediyoruz” dedi.

Mezun olan gençler de kendi hikâyelerini ve iyileşme süreçlerini anlatarak, kendilerine verilen destek dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile Liman Ayık Yaşam Derneği yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Gülpınar ve protokol üyeleri tarafından 24 mezuna mezuniyet belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle sona erdi.