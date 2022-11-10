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Yerel Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da emniyet mensuplarının düzenlediği terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 16:00:00 -
Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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