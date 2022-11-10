Şanlıurfa'da terör operasyonu! Gözaltılar var
Şanlıurfa'da emniyet mensuplarının düzenlediği terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, bu çerçevede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.