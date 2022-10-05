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Yerel Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yerel

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 08:13:00 -
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Güngördü (35) kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güngördü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kovan buldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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