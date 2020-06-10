  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa’da saman yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’da saman balyası yüklü tır alev aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:34:44 -
Şanlıurfa’da saman yüklü tır alev aldı

Şanlıurfa’da saman balyası yüklü tır alev aldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu’nun 38. kilometresinde meydana geldi. Abdulcelil B. idaresindeki 63 K 757 plakalı saman balyası yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen tırın dorsesinde hasar meydana gelirken tonlarca saman ise kül oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı