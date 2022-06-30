Şanlıurfa'da park halindeki araç yandı!
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.
Yangın, Haliliye İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde park halinde bulunan 27 JD 537 plakalı otomobil henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı alev alarak yanmaya başladı.
Durumu fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ile yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.
Yangın sonunda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)