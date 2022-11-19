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Yerel Şanlıurfa'da otomobil takla attı felaket yaşandı!
Yerel

Şanlıurfa'da otomobil takla attı felaket yaşandı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 17:42:00 -
Şanlıurfa'da otomobil takla attı felaket yaşandı!

Kaza, Siverek- Şanlıurfa karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, araç içerisindeki Ali A. (18), Ali A. (27), Mahide A. (64) Sosın A. (18) ve Şerif A. yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şerif A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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