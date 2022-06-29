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Yerel Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü
Yerel

Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü

Şanlıurfa’da otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yarandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 11:16:00 -
Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin karayolunun Osmanbey kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mehmet Ali Moğul idaresindeki 06 BEB 737 plakalı Hyundai marka otomobil, yön tabelasına çarptı. Kazada Mustafa Moğul (40) olay yerinde hayatını kaybederken, Ebubekir Moğul (74) ve Ayhan Timur (50) isimli kadın, kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü Mehmet Ali Moğul'un Harran Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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