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Yerel Şanlıurfa'da kaza! 4 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da kaza! 4 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 16:03:00 -
Şanlıurfa'da kaza! 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Abdullah Fırat idaresindeki 02 AK 758 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 71. kilometresinde Bozan Deniz yönetimindeki 06 BA 7509 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Fatma, Enes Eren ve Mehmet Eren Fırat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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