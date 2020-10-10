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Aktüel Şanlıurfa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:00:25 -
Şanlıurfa'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ömer Karataş (24) idaresindeki 01 HV 492 plakalı kamyonetle Suriye uyruklu Hamid Elubet'in (27) kullandığı 63 MA 7500 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ Yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü Elubet ile otomobildeki Abdulmecid Mılla (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Abdulrezak Mılla (20) ise kurtarılamadı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş da kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin Karacadağ Mahallesindeki bir inşaatta çalışmaya gittikleri öğrenildi.

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