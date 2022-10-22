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Yerel Şanlıurfa'da kadın cinayeti son dakika! Eşini, çocuklarının gözü önünde katletti
Yerel

Şanlıurfa'da kadın cinayeti son dakika! Eşini, çocuklarının gözü önünde katletti

Urfa cinayeti son dakika: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Fariz Al Halil vahşice dini nikah ile birlikte yaşadığı Hena Şeyh Muhammed'i katletti. Şanlıurfa'da korkunç kadın cinayeti! Eşini, kaçtığı balkonda çocuklarının gözü önünde katletti

Yeniakit Publisher
2022-10-22 00:55:00 - 2022-10-22 00:59:52
Şanlıurfa'da kadın cinayeti son dakika! Eşini, çocuklarının gözü önünde katletti

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. İddiaya göre, dini nikahlı yabancı uyruklu Hena Şeyh Muhammed (31) ile kocası Fariz Al Halil arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında evdeki tabancasını eline alan Fariz Al Halil, 4 çocuğunun gözü önünde eşini vurmaya kalkıştı. Evin içerisinde kaçacak yer bulamayan çaresiz kadın, balkona koşup çevredekilerden yardım istedi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRDÜ

Çaresizce çevredekilerden yardım isteyen kadının peşinden balkona çıkan cani koca, silahla ateş etti. Genç kadın yere yığılırken, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Eve giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çeşitli suçlardan 8 kaydı bulunan cani koca ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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