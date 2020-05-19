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Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:44:21 -
Şanlıurfa'da inşaatta beton kalıbı çöktü: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir inşaatta beton kalıbının çökmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi'nde yapımı devam eden tek katlı inşaatın beton kalıbı çöktü.

Bu sırada kalıbın üzerinde bulunan iki işçi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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