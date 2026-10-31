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Yerel Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Yerel

Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

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Şanlıurfa'da feci olay: Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Akdiken Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, öğretmen olduğu öğrenilen İ.P.’nin kullandığı 27 AZT 019 plakalı otomobil, karşı tarafa geçmek için aniden yola fırlayan 9 yaşındaki Hasan Bulduk’a çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yol kenarında park halinde olan bir minibüse çarparak dururken kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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