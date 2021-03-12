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Gündem Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Gündem

Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:32:00 - 2021-03-12 19:35:16
Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı: Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı. Teröristin çantasındaki USB belleğin incelenmesi sonucu Şanlıurfa-Adıyaman yolunda bulunan 10 kg patlamaya hazır EYP imha edildi.

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